Ils ont gagné en la mémoire de Malik

Cyclisme. Mémorial Malik Begarin

Kenny Thézénas (VCS). • HENRY TROBOR

Dix ans après le décès brutal de Malik Bégarin, une course était organisée en sa mémoire pour les U15 et U17. Les spectateurs étaient au rendez-vous, dimanche après-midi à Cadet, Sainte-Rose.

Kenny Thézenas a mis tout le monde d’accord au

sprint dans la course garçon U17. Après la mi-course, ils sont six

à faire la loi en tête, puis bientôt sept. Et les jeunes, malgré

une entente en demi-teinte vont aller au bout de leur aventure.

Dans les deux derniers tours, les attaques vont fuser de part et

d’autre, mais personne ne parviendra vraiment à se détacher.

Jusqu’à ce que Kenny Thézénas lance le sprint de loin. « On

s’est beaucoup regardé durant toute l’échappée. Parfois on

s’entendait mais cela ne durait pas. Je me suis dit qu’il fallait

tenter ma chance de loin et j’ai réussi à garder l’avantage jusqu’à

la ligne. Mon coéquipier a failli gagner juste avant, alors je suis

content d’offrir la victoire au club ».

Laura…