indice de prévision de la qualité de l’air

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Aujourd’hui

Les conditions atmosphériques sont favorables à une bonne qualité de l’air sur l’ensemble de la Guadeloupe, par conséquent les indices ATMO sont « bon » pour l’ensemble des communes de Guadeloupe et à Saint- Martin. Les indices ATMO « bon » sont déterminés par les niveaux en particules fines PM10 .

Demain

Gwad’Air prévoit une bonne qualité de l’air pour l’ensemble des communes de Guadeloupe et Saint-Martin. Les indices ATMO devraient être « bon » pour les communes de Guadeloupe et Saint-Martin.

La méthode de calcul de l’indice ATMO est définie réglementairement au niveau national et se base sur des données d’observations issues des stations de fond de surveillance de la qualité de l’air (concentrations en dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3), les particules fines (PM10 et PM2,5), et le dioxyde de soufre (SO2)), ainsi que sur des données de modélisation (intégrant de nombreuses données d’entrée dont des données issues de plateforme de prévision de la qualité de l’air et des données météorologiques)