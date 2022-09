Insécurité : le préfet répond aux revendications de Trop Violans et des élus Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

Le préfet Thierry Queffelec a répondu hier aux revendications qui lui ont été remises par des représentants associatifs et des élus, vendredi 2 septembre, à l’issue d’une marche contre l’insécurité. Des réponses « loin de clore les discussions » et « qui serviront de base de travail pour la préparation des Assises de la sécurité » fin septembre, communique la préfecture. Face à la montée de la violence et du nombre d’homicides – 30 depuis le début de l’année d’après la préfecture – citoyens, élus et associatifs ont marché ensemble vendredi dernier à l’appel de Trop Violans. À l’issue de cette manifestation qui a réuni…