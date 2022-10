Intelligence School fête 15 ans d’accompagnement éducatif des jeunes Martiniquais

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

L’aventure a commencé il y a 15 ans pour cette entreprise créée par deux jeunes Martiniquais. En 2007, fraîchement diplômés en mathématiques, Paul-Henri Jos et son frère ont ainsi créé Intelligence School, l’un des premiers organismes agréés par l’État en Martinique pour le soutien scolaire à domicile. Au cours des cinq premières années, les professeurs de l’enseigne (qui est aussi une marque déposée) sont intervenus partout en Martinique et en région pointoise en Guadeloupe.

Avec l’évolution du marché et de la législation, ils ont ouvert leur 1er institut

pédagogique de cours à Bellevue à Fort-de-France en 2010. Depuis, Intelligence School s’est développée et a déjà suivi plus de 3 000 jeunes.

Aujourd’hui, l’enseigne compte quatre instituts de soutien scolaire en Martinique et plus 400 élèves inscrits chaque année scolaire.

Soutien scolaire et accompagnement

Son objectif : « accompagner les élèves et les parents dans le suivi des devoirs et la préparation aux examens, tout au long de leur scolarité. C’est avec méthodologie et entraînement qu’on arrive à d’excellents résultats aux

examens », indique Intelligence School, dans un communiqué de presse, rappelant qu’elle a obtenu 100% de réussite au brevet et au bac en 2022.

Après 2 années de Covid et la continuité des cours en visio-conférence et en présentiel, Intelligence School réussit « à rester n°1 dans le domaine du soutien scolaire en Martinique et est aujourd’hui incontournable dans l’accompagnement éducatif de la jeunesse martiniquaise », se félicite-t-elle, après avoir modernisé, à l’occasion de sa 15ème année d’existence, ses instituts pédagogiques mais aussi les éléments visuels de sa marque.