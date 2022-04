Interdiction d’arroser les jardins, de remplir ou vidanger les piscines… des mesures prises face au déficit de pluies

Dans un contexte de précipitations insuffisantes, la préfecture vient de prendre différentes mesures de restriction de l’usage de l’eau.

Le déficit de pluies par rapport à la moyenne saisonnière constaté depuis plus d’un mois entraîne une diminution de la ressource disponible dans les principaux cours d’eau qui alimentent la Martinique en eau potable. Cette situation pourrait se prolonger jusqu’au milieu du mois de juin, pronostique Météo France.Afin de préserver la ressource en eau destinée prioritairement à la distribution d’eau potable et à la défense contre l’incendie, tout en garantissant l’égalité des usagers devant l’effort collectif, sont interdits jusqu’à nouvel ordre :– l’arrosage des pelouses, des jardins d’agrément, des espaces verts publics et privés, ainsi quedes espaces sportifs et récréatifs ;– le lavage des véhicules et des bateaux hors des aires de lavages professionnelles et équipées dedispositifs haute pression économes en eau, exceptés les véhicules ayant une obligationréglementaire sanitaire, alimentaire ou technique telles les bétonnières ;– la vidange et le remplissage de plus de 2 m³ des piscines privées ;– la vidange des réservoirs d’eau potable sauf nécessité sanitaire.Le non-respect de ces interdictions est passible d’une amende de 5e classe (1 500€).

Tours d’eau dans l’agriculture

Dans le domaine agricole, des tours d’eau seront organisés par la chambre d’agriculture sur l’ensemble des rivières de la Martinique à l’exception de la Capot, de la Roxelane et de la Grand-Rivière, un jour sur deux sauf le dimanche, entre 16h00 et 9h00 le lendemain matin.

L’eau est une ressource rare et précieuse durant la saison du carême. Les Martiniquais sont invités à être économes dans leur consommation et à signaler toute fuite sur le réseau d’eau potable aux services responsables des réseaux d’eau par téléphone ou par courriel :

SME (Espace Sud – Cap Nord) Tel : 09 69 32 97 22 http://smeaux.fr/info-reseau

Application OMIJO : www.omijo.app

ODYSSI – Cacem Tel : 05 96 71 20 10 https://www.odyssi.fr/signalement/form