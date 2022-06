« J’ai eu la chance de rencontrer des Garifunas dans leurs lieux de vie »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Robert Charlotte, photographe

L’exposition « Odyssée Garifuna » de Robert Charlotte a été inaugurée, vendredi, à l’Habitation Saint-Etienne, au Gros-Morne. Elle est visible jusqu’en janvier 2023. A travers un voyage photographique de Saint-Vincent aux Etats-Unis, l’artiste nous invite à découvrir l’évolution de la culture garifuna. Rencontre.

Qui sont les Garifunas ?

Les Garifunas sont issus d’un métissage entre Caraïbes, Kalinagos et esclaves rescapés des bateaux négriers au large de Saint-Vincent… Ils symbolisent le rapport entre l’Afrique et la Caraïbe, c’est déjà une forme de nouveau monde et ce mélange m’a véritablement intéressé… Leur culture est tellement riche d’apports et d’influences que je ne peux trouver cela qu’exceptionnel et puissant. Les Garifunas sont entrés en résistance face à la…