“Je pars avec à l’esprit de faire kiffer le public”

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Amandine Buchard, judokate en -52 kg

Malgré ses pépins physiques, Amandine Buchard regarde

l’avenir avec beaucoup de sérénité. • AJ.

Rassurée sur l’état de son dos (vertèbre cassée), sa disqualification aux Masters de Jérusalem évacuée, Amandine Buchard (PSG Judo), 27 ans, 9e mondial dans la catégorie des -52 kg, remet en jeu son titre au Grand Slam de Paris. Une compétition prestigieuse organisée les 4 et 5 février, à l’Accord Aréna de Bercy, et qui fait partie de sa préparation aux Jeux olympiques programmés dans moins d’un an et demi dans la capitale française.