Jean-Christophe Bouvier, nouveau préfet de Martinique, prendra ses fonctions ce mardi 23 août

Le nouveau préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier, prendra ses nouvelles fonctions dès ce mardi 23 août 2022 et commencera par un dépôt de gerbe.

Conformément à la tradition républicaine, le nouveau préfet de la Martinique commencera par déposer une gerbe au monument aux morts place de la Savane à Fort de France, ce mardi 23 août à 8h30, jour de la prise de ses fonctions. Pour rappel, par décret du 29 juillet 2022 suite au conseil des ministres, Monsieur Jean-Christophe Bouvier a été nommé préfet de la région Martinique en remplacement de Monsieur Stanislas Cazelles, nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur.

Un retour en Outre-Mer

Précédemment préfet du Cher et âgé de 51 ans, Jean-Christophe Bouvier a auparavant occupé de multiples fonctions au sein de l’administration d’Etat, notamment comme préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord, mais aussi comme sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Charente-Maritime de mars 2002 à octobre 2003, sous-préfet de l’arrondissement d’Ancenis d’octobre 2003 à novembre 2004, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime de janvier 2008 à janvier 2011 et directeur de cabinet du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord de janvier 2011 à mai 2012.

Il a commencé sa carrière au sein du ministère de la Défense et a exercé des missions au sein du ministère de la Justice et du ministère de l’Équipement, du Transport et du Logement. Il a été directeur adjoint du cabinet du ministre des Outre-Mer de mai 2012 à août 2014.