Jean-François Carenco favorable au bio-ethanol en Outre-mer

C’est « oui ». Jean-François Carenco répondait à une question du député Martiniquais Jiovanny William sur l’arrivée du bio-éthanol dans les Outre-mer – carburant qui a pour avantage d’être moins coûteux pour le consommateur, lors d’une séance à l’Assemblée Nationale ce lundi.

Les Gudeloupéens pourraient bien payer leur carburant moins cher à l’avenir. Lors de la deuxième séance de la journée du lundi 9 janvier 2023 à l’Assemblée Nationale qui portait sur des questions sur la vie chère dans les Outre-Mer, le député Martiniquais du Groupe Gauche Démocrate et Républicain, Jiovanny William a soulevé la question du bio-ethanol dans les Outre-mer.Le biocarburant utilisable dans une grande partie des moteurs à essence lorsqu’ils sont équipés d’un boitier prévu pour, est massivement répandu dans les stations-service de France Hexagonale et est fréquemment utilisé par les automobilistes pour son prix bon marché. Réputé également pour sa production et son utilisation plus respectueuse de l’environnement, il n’est malheureusement pas produit dans les Caraïbes par la SARA, unique raffineur de ces territoires français.

Le gouvernement mobilisé pour l’accès au bio-éthanol

« Partout en France Hexagonale, les conducteurs équipés de boitiers éthanol ont pu acheter du carburant à moins d’1,20€ le litre, sauf en Outre-Mer car ce produit n’est pas distribué, ni envisagé, lance Jiovanny William au micro de l’Assemblée Nationale. Les spécialistes sont favorables à l’introduction du bio-éthanol en Outre-mer, ainsi nous pourrions réduire la consommation de carbone ainsi que la part du budget carburant soit plus de 100€ par foyer équipé de deux voitures ».Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, est bien conscient des problématiques des territoires ultra-marins en matière de vie chère. Aussi, il rappelle que le coût du carburant dans ces régions insulaires reste en dessous de celui indiqué à la pompe en France Hexagonale. Néanmoins, il indique être favorable à l’instauration de l’éthanol, des discussions avec la SARA pourraient avoir lieu lors de ses prochains déplacements dans le cadre du renouvellement des circuits du raffineur.