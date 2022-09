The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

AUTOMOBILE. Championnat de France des rallyes

Vingt-cinq ans après avoir remporté le rallye Mont-Blanc/Morzine, Simon Jean-Joseph avait annoncé, il y a quelques semaines, son intention de participer à la 74e édtion de l’épreuve en reconstituant le quatuor « Jean-Jo » avec le copilote Patrick Pivato, la « fameuse » Subaru Impreza et une grande partie de l’équipe qui s’était imposée sur ce même rallye en 1998.

Pour « refaire le match », selon l’expression employée par le pilote, Simon Jean-Joseph a su reconstituer ce quatuor magique mais aussi obtenir le soutien de son entourage et de ses partenaires. Et il sera bien sur les routes de la 6e manche du championnat de France vendredi et samedi, avec comme seul mot d’ordre : « le plaisir ! Se faire plaisir au volant de cette voiture mythique au son et au look uniques, mais aussi et surtout faire plaisir aux passionnés au bord des routes,…