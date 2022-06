Jean-Philippe Nilor, Alfred Marie-Jeanne : deux patriotes dans le Sud

Avec quel groupe siégerez-vous si vous êtes élu député à l’Assemblée nationale ?

Les élus du Gran Sanblé pou Matinik ont décidé qu’ils siégeront dans un groupe qui leur laissera toute latitude et liberté d’expression. Cela exclut le groupe de la majorité présidentielle et les groupes d’extrême droite. Alfred Marie-Jeanne a déjà siégé avec le groupe GDR (Gauche démocratique et républicaine, constitué de députés communistes et apparentés, ndlr). Il pourrait siéger avec la…