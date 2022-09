Joël Sollier, procureur général : «on a repoussé 1579 personnes, sur l’aéroport, porteuses de cocaïne» Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

Guyaweb publie la première partie d’un entretien à bâtons rompus entre Joël Sollier, procureur général à la Cour d’appel de Cayenne et Frédéric Farine, notre journaliste. On a repoussé exactement 1579 personnes sur l’aéroport qui étaient porteuses de cocaïne Frédéric Farine : Pouvez-vous réexpliquer le bienfait réalisé par l’expérimentation de ne plus arrêter les mules transportant jusqu’à 1,5 kilo de cocaïne, selon vous, le calcul des tonnes de drogue repoussée a été 2,5 tonnes à 3 tonnes de cocaine, comment parvenez-vous à ce chiffre ? Joël Sollier : On a repoussé exactement 1579 personnes sur l’aéroport qui étaient porteuses de…