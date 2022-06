Johnny Hajjar, Francis Carole : un duel entre Foyalais de gauche

Avec qui siégerez-vous à l’Assemblée nationale, si vous êtes élu député ?

De manière très simple, j’appartiens au Parti progressiste martiniquais. Il s’agit d’un parti de gauche. J’ai toujours été fidèle et loyal à notre ligne politique. Si les électrices et les électeurs me font confiance, je siègerai au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).

Quelles sont vos priorités pour…