Jorlan Morisset est Mister Guadeloupe 2022

CONCOURS DE BEAUTÉ

Michèle Silmon Kancel.

Dimanche 14 Août 2022 – 18h48

Samedi soir (13 août) le Royal Riviera du Gosier a accueilli la 11ème édition de l’élection Mister Guadeloupe pour Mister France. Comme un heureux présage, c’est Jorlan Morisset candidat mister n°1 qui remporte l’écharpe d’ambassadeur 2022 de la beauté guadeloupéenne au masculin.

PALMARÈS : Mister Guadeloupe 2022 et Prix de l’Élégance : Jorlan Morisset1er dauphin et Mister People : Yanis Olivary2e dauphin : Cayle Bynoe3e dauphin : Benjamin Jean-Philippe4e dauphin : Maël GeoffroyLes prix :Prix de l’Amitié : Lucas DavillarsPrix de la Beauté Plastique : Melvin BartanPrix du Sourire : David PineauPrix de la Photogénie : Marian HiersoCoup de Cœur du jury : Mehdy Gourdine

Ce fut à plus d’un titre une soirée d’exception. Une très belle sélection de 14 jeunes hommes, venus valoriser leur commune et leur ile à travers un thème plus qu’évocateur : Gwadloup’ An nou Bèl. Une soirée d’un peu plus de 4 heures d’un show millimétré devant une salle comble, comme un pied de nez aux deux précédentes éditions perturbées par les restrictions sanitaires. Trois passages rythmés, trois superbes tableaux seront exécutés par les candidats entrecoupés par les prestations des groupes Moun Ki Moun, Chalè et Améthyss du Gosier. Un travail de longue haleine mené par le duo Mickael Viomesnil et Joël-Xavier Sylvestre récompensé au cours de la soirée par une médaille d’argent et le titre de l’Excellence associative internationale pour la culture et le tourisme attribué par la Fédération Internationale du Tourisme et remis par Jean Éric de Saint Luc son président.À noter la prestation remarquée et remarquable de l’artiste Admiral T, qui durant ce show d’une vingtaine de minutes et son discours final parviendra à fédérer le public autour d’extraits de quelques uns de ses plus grands succès valorisant la Caraïbe. C’est peu avant une heure du matin que Jorlan Morisset sera couronné nouvel ambassadeur de la Guadeloupe au titre de l’année 2022. Ses dauphins sont Yanis Olivary et Cayle Bynoe respectivement 1er et second. Jorlan Morisset aura le privilège de partir défendre les couleurs de l’Archipel Guadeloupe à Paris pour l’édition 2023 de l’élection de Mister France, en janvier prochain. Plus de détails dans notre édition à paraitre.