GOYAVE

Dans le cadre de ses activités dédiées au bien-être individuel et solidaire, l’association Chatenn-K a décidé d’organiser une journée baptisée « Bien être en Guadeloupe » dans un cadre naturel de la commune de Goyave, agréable et propice à la « zen attitude » et à la découverte.

Ce samedi 2 juillet, l’association s’entoure de professionnels qui informeront le public des moyens naturels et énergétiques de préserver sa santé et maintenir sa sérénité. Il s’agit pour le public de découvrir et se laisser surprendre par les atouts du terroir de la Guadeloupe en termes de plantes à usage médicinal, cosmétique, esthétique et alimentaire mais aussi chacun apprendra concrètement comment gérer. Il est aussi question d’échanger sur les pratiques qui apportent le…



