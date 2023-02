Jules Clémenté, ancien conseiller général et maire du Prêcheur, a tiré sa révérence

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

G.M.

L’ ancien conseiller général, maire du Prêcheur, directeur d’école et militant associatif, s’est éteint à l’âge de 86 ans.

Jules Clémenté s’est éteint ce lundi laissant dans la peine la population préchotine. Un hommage lui sera rendu, ce jeudi, dans la commune. L’homme a marqué la commune par son engagement politique. En 1985 il est élu conseiller général. Deux ans, plus tard, il devient maire du Prêcheur, mandat qu’il exercera jusqu’en 1997. Il est notamment à l’origine de la bibliothèque municipale qui voit le jour en 1990. Jules Clémenté s’est aussi distingué par son engagement dans le monde associatif. Ancien défenseur au sein de l’Essor préchotain, il a présidé le club avec dévouement et efficacité. Il laisse l’image d’un « président de grande qualité ». Beaucoup se souviennent de sa présence bienveillante auprès des joueurs ou encore des bals du club.

Ceux qui l’ont connu et côtoyé mettent en avant, sa bonté, sa disponibilité et ses qualités d’écoute. Ses trois enfants, Sylvia, Karine et Michel, évoquent un « homme aimant, bon, bienveillant, patient, généreux et attentionné. »

Dévoué et généreux

« Notre père était toujours prêt à ” se déshabiller ” pour ” habiller ” celui qui en avait besoin, confient-ils. Lorsque vous arriviez chez lui, outre ce qu’il vous servait, vous repartiez toujours avec quelque chose, même s’il n’avait qu’une orange à vous offrir. Il a toujours voulu faire passer des messages aux autres et partager ses connaissances, parfois avec humour. »

Que ce soit en politique, avec l’Essor Prêchotin ou encore pour ses élèves, Jules Clémenté n’hésitait jamais à donner de son temps. « Notre père restera dans le cœur de bon nombre de personnes », concluent ses enfants.

Ce jeudi 9 février 2023, les Préchotines et Préchotains, amis, connaissances et anonymes, pourront lui rendre un dernier hommage. La dépouille de Jules Clémenté sera exposée à la mairie du Prêcheur de 11h à 14h30. De 14h 30 à 14h 45 un hommage lui sera rendu. Les obsèques se dérouleront à l’église du Prêcheur à partir de 15 heures.