Julius Talcone se fait l’ambassadeur de l’agriculture biologique

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

SAINTE-ROSE

L’agriculture n’est pas seulement son gagne-pain, c’est son métier de cœur. Le jeune Sainte-Rosien de 35 ans est convaincu des bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée. Pour favoriser celle-ci, l’agriculture “propre” est son cheval de bataille.

Mi bèl bo tan Bellefontaine Sainte-Rose. Entre les chants des oiseaux et les cris des bœufs, qu’on ne s’y trompe pas, on est bien dans la campagne profonde du nord Basse-Terre. Après un petit bout de chemin escarpé, un jeune agriculteur, Julius Talcone, nous reçoit sur son exploitation. Le trentenaire s’épanouit largement dans son métier, et ça se voit. Dynamique et souriant, cet agriculteur transpire la bonne humeur, la joie de vivre et surtout l’amour de son métier….