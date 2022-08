Justice, école et sport, la commune du Lamentin à la tête aux travaux

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Vendredi, le sous-préfet de Guadeloupe s’est rendu dans la commune, l’occasion de faire le point des chantiers dans le territoire communal, en partie financés par les deniers de l’Etat.

Un palais de justice flambant neuf

La commune recèle un patrimoine architectural unique en France, l’ensemble de bâtiments dessinés par l’architecte Ali Tur. « Le plus grand ensemble de France et de Navarre », a précisé le responsable des affaires culturelles. Seulement, les six bâtiments classés et les deux autres inscrits aux Monuments historiques édifiés dans les années 1930 ont connu les affres du temps. La commune a donc fait appel à un cabinet d’architecture afin de mener une mission de…