Justice et Église ensemble pour dénoncer les abus sexuels

Mélanie MAUDET

Xavier Sicot procureur de Basse-Terre, David Macaire archevêque de Fort de France, Eric Maurel procureur général, Patrick Desjardin, procureur de Pointe-à-Pitre • MM

Les autorités ecclésiastiques et judiciaires ont signé un protocole afin de signaler toute forme d’abus sexuel dont l’église aurait connaissance, aux parquets compétents pour qu’une enquête soit ouverte au plus vite.

Ce jour-là, les hautes instances judiciaires

étaient présentes aux côtés de David Macaire archevêque de

Fort-de-France, administrateur apostolique pour la Guadeloupe en

attendant la nomination d’un nouvel évêque. La raison de leur

présence : la signature d’un protocole entre les parquets de

Pointe-à-Pitre et Basse-Terre et le diocèse de Guadeloupe,

Saint-Martin et Saint-Barth pour le traitement des signalements

d’infraction sexuelle qui seraient connus du diocèse. Un protocole

national initié par le parquet de Paris à la suite du rapport

communiqué en 2021 par la commission indépendante sur les abus

sexuels au sein de l’église catholique (CISAS). Laquelle a analysé

pendant plus de deux ans des faits commis au sein de l’église sur

ces 70 dernières années.