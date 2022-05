Justine Bénin, secrétaire d’Etat de la mer et candidate aux élections législatives de la 2ème circonscription

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Ce vendredi 20 mai, Justine Bénin, a été largement félicitée pour sa nomination par le gouvernement aux fonctions de secrétaire d’Etat à la mer. La députée apparentée MODEM candidate dans la deuxième circonscription a aussi appelé la population à voter massivement pour sa candidature aux élections législatives afin de confirmer son ancrage local.

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les invités ont été accueillis au restaurant La case à saveurs du Moule, vendredi dès 19h. Gaby Sioudan a animé avec humour la soirée, au rythme de la musique gwoka.



De nombreux soutiens à Justine Bénin se sont succédés au micro

Bernard Pancrel maire de Saint-François, Jean Bardail maire de Morne-à-l’eau et président de la CANGT, Cédrick Cornet maire du Gosier et président de la CARL, Patrick Galas conseiller municipal à Sainte-Anne, Max Mathiasin député, Blaise Mornal maire de Petit-Canal, Patrick Pelage adjoint au maire du Moule, Dominique Théophile sénateur, Loïc Tonton maire de la Désirade et bien d’autres ont félicité la secrétaire d’Etat à la mer et apporté leur soutien à la candidate.

Jean Bardail maire de Morne à l’eau et président de la CANGT a souhaité rappeler que Justine Bénin est nommée secrétaire d’Etat à la mer, fonction essentielle sachant que, grâce à l’Outre-mer, la France est la deuxième puissance maritime mondiale après les Etats-Unis.

Loïc Tonton, maire et marin pécheur, d’une île fortement impactée par l’invasion des sargasses, affirme sa fierté d’assister à la nomination d’une guadeloupéenne à cette fonction.

Madame Bénin a été décrite comme une personne travailleuse, loyale, sachant faire preuve de persuasion positive et dévouée à la cause publique. Thuram Bernadette, conseillère régionale a souhaité que la Guadeloupe, terre de contradictions et d’opportunités, reconnaisse en elle les qualités nécessaires pour être l’une de ses meilleures députées tout ceci dans la lignée de l’illustre Gerty Archimède. Elle a décrit une candidature qui s’inscrit dans un contexte difficile de crises successives et dans un climat de défiance, de perte de confiance de la population dans les hommes et les femmes politiques. La population a été invitée à voter massivement pour Justine Bénin afin qu’elle soit confortée dans les responsabilités confiées et pour que la Guadeloupe et le pays tout entier profite de son expérience et de sa clairvoyance.



Justine Bénin a présenté un bilan positif

“En toute humilité, j’ai besoin de vous, pour que ma voix porte, il faut que mon ancrage soit confirmé.” Justine Bénin a expliqué que sa nomination au poste de secrétaire d’Etat à la mer est le résultat d’un très bon bilan en sa qualité de députée. Elle raconte les dizaines de réunions avec les élus de la population pour rendre compte de son activité parlementaire, les 368 amendements déposés en son nom propre dont 66 ont été adoptés les propositions de loi et interventions sur de nombreuses questions en lien avec la formation, la sureté, l’emploi, la sécurité les sargasses, la santé, l’érosion.

Bernard Pancrel, maire de Saint-François, a rappelé que la députée est à l’origine de la proposition acceptée de loi nº 3669 rénovant la gouvernance du service public d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe donnant naissance au Syndicat Mixte de la Gestion et de l’Assainissement de l’eau en Guadeloupe.

Elle a fait aussi adopter l’amendement permettant aux ligues et comités sportifs Outre-mer de s’affilier aux confédérations régionales, d’organiser des manifestations internationales, et siéger dans les organisations (loi du 2 mars 2022).

Justine Bénin a assumé les fonctions de rapporteur de la commission d’enquête sur le chlordécone grâce aux conclusions de laquelle il est possible de procéder à des tests et faire reconnaitre, par exemple, le cancer de la prostate comme maladie professionnelle. L’Etat a pu reconnaître sa responsabilité s’engage sur le chemin de la réparation pour les marins pécheurs et agriculteurs.

Déclaration de candidature- dr