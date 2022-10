Katia Dumar décroche le trophée féminin

Course de côte. National des Mamelles – Memorial Serge Barrière

Cette 33e édition du national des Mamelles, en hommage au pilote Serge Barriere, a rassemblé 23 pilotes sous un soleil de plomb pour un parcours de 3km. Après 2008, 2013 et 2016, Stéphane Nègre a ajouté une 4e étoile à son palmarès et confirme son excellente forme du moment. Côté féminin, c’est Katia Dumar qui inscrit son nom au national des Mamelles

Le mois d’octobre étant un mois spécial, les membres de l’ASAG (Association sportive automobile de Guadeloupe) ont choisi de placer cette course en rose et s’associer au centre de dépistage des cancers de la Guadeloupe. Deux femmes se sont engagées pour la course. Katia Dumar et Ady Brumier. Au volant d’une Jema 630 GT, Katia est venue spécialement de Martinique pour la course. « Je suis très contente d’être ici et de participer à cette course en hommage à Serge Barrière. Il…