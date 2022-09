Depuis quelques semaines, « Kids and Cute », un espace de coiffure professionnelle entièrement dédié aux enfants, a ouvert ses portes à Jarry, immeuble Canada, près de Jouet Club. Le concept fait déjà tourner les têtes.

Davy Abraham a toujours été attiré par l’univers de la coiffure. Bien que son secteur professionnel de formation en soit éloigné, il a élaboré et mûri un projet de salon de coiffure spécialement pensé pour les plus jeunes depuis plusieurs années. L’homme n’attendait que la rencontre avec LA coiffeuse professionnelle ayant une vision proche de la sienne pour mettre ses rêves à exécution. Quand sa route croise celle de Ludivine Minfir, il comprend que c’est la collaboratrice idéale, et que l’heure a enfin sonné de concrétiser son idée. La jeune femme, qui possède déjà le salon Liberty à Lauricisque, spécialisé en techniques américaines, accepte immédiatement de se lancer dans ce nouveau challenge. Ensemble, Davy et Ludivine recrutent plusieurs coiffeurs et coiffeuses professionnels dont le talent doit s’exercer uniquement sur les enfants : certains s’occuperont des cheveux (nattes, tresses, vanilles) des petites filles et des petits garçons, une autre oeuvrera sur les coupes et leur entretien. Ces spécialistes, formés pour travailler avec attention et délicatesse, détiennent également une bonne dose de psychologie pour faire en sorte que les jeunes clients ne rechignent pas pendant que l’on s’occupe d’eux et que parents comme enfants soient ravis au final.

Un arche de ballons en guise d’accueil

En plus de ces professionnels aguerris, le salon « Kids and Cute » propose un espace unique en Guadeloupe. Sur 120 m2 en tout, le local comporte au rez-de-chaussée un salon d’attente pour les parents, les postes de coiffure, les bacs à shampoing, et un photocole, coin destiné à prendre une photo souvenir dans un décor très nature. Sur la mezzanine, une merveilleuse salle de jeux attend les enfants pour d’inoubliables moments de détente. « Dès leur arrivée, les clients traversent une arche de ballons qui leur permet de pénétrer dans notre univers » décrit Ludivine Minfir. « La décoration est très gaie et colorée et il y a beaucoup de verdure et de dorures. Les enfants apprécient, d’autant que lors de la coiffure, nous proposons de nombreux accessoires très girly qui aident les petites filles à se sentir un peu princesses, et que, très bientôt, nous mettrons à disposition sur chaque poste un Ipad, en accord avec la famille bien sûr, ou encore des petits jeux de manipulations pour que le temps passe plus vite … Toujours pour aider notre clientèle à se sentir bien, nous offrons également le goûter. Concernant la gamme de produits, nous avons opté pour des soins à base de karité, de marque française, très hydratants et adaptés aux cheveux soumis au soleil et à l’air marin. Ceux-ci sont efficaces par rapport à l’épaisseur des cheveux sous nos climats. »

Renseignements et informations : « Kids and Cute » sur Instagram et Facebook, tél : 0690516727.

La prestation, encore optimisée par l’accueil, rend la clientèle heureuse. – S.T

L’entrée du salon est matérialisée par une arche de ballon. Les enfants ont ainsi l’impression de pénétrer dans un monde à eux. – S.T

Sur la mezzanine, les responsables ont aménagé une salle de jeux lumineuse et bien achalandée, qui permet aux enfants de se détendre après la coupe. – S.T

Comment profiter de ce service ? « Toutes les prises en charge se font sur rendez-vous. Les parents expliquent à ce moment ce qu’ils souhaitent pour leur enfant. Leurs demandes rentrent dans une catégorie, en fonction du nombre de tresses et du temps que cela prend ». Le salon est ouvert du lundi au dimanche pendant les vacances scolaires et du mardi au dimanche le reste du temps, de 10 à 19 heures.