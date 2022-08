Kous a bétiran a Lanssalabwèl pou fin vakans là

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le Moule

Après 2 années d’absence, la course de boeufs-tirants organisée par BTM Team a repris ses droits pour le dernier week-end des vacances à l’Anse Salabouelle, au Moule.

Ce dernier week-end d’août a vu le retour de la course de boeufs-tirants organisée par l’association BTM Team (BTM signifie Boeufs-Tirants Mouliens, ndlr). Après deux années d’interruption dues à la crise sanitaire, cette course est arrivée à sa 5e édition, puisque la première remonte à 2016. Il s’agit d’une course non licenciée, puisqu’elle n’est pas organisée par le Comité des Boeufs-Tirants. (NB : La prochaine compétition officielle se déroulera le 10 septembre à Fond…