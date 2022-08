Kuizinièz ansanm an fanmi

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Baie-Mahault. Les Cuisinières de la Guadeloupe ont clos les vacances, ce dimanche, par leur traditionnel « riz et kalalou » à base de crabes, de ouassous, tout cela accompagné d’une chiquetaille de morue. L’occasion, une fois encore, de se retrouver en famille et aussi entre amis après la grande messe. La ville de Baie-Mahault leur a mis à disposition la maison coloniale de Wonche. Un espace idéal pour déjeuner et danser, on biten yo pa hay ! La fête était belle et de l’avis de tous le repas était « tété dwèt ». Pour ces gardiennes de la tradition, les affaires reprennent après deux ans de restrictions dues à la situation sanitaire. Elles partent faire le tour de la Guadeloupe. Dimanche prochain elles seront au Moule. ??????????Texte et photos : Yolande Marie

IL A DIT Rony Théophile, président de l’association des cuisinières « Il est vrai que ce mets créole traditionnel se déguste à Pâques, sur la plage, en famille. Nous l’avons détourné de son calendrier initial et avons voulu proposer ce mets en signe de fraternité. Après avoir célébré Saint-Laurent, nous profitons d’un moment où on échange dans la joie tout en décortiquant nos crabes, nos ouassous. Nous recevons nos familles et quelques invités. C’est aussi…



