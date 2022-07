La 6e édition du All Day In Music Festival c’est ce week-end

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Il était attendu et il va enfin avoir lieu. Le All Day In Music Festival est de retour ce week-end au Moule en Guadeloupe. Après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, près de 20 000 festivaliers e, un grand plateau d’artistes et de deejays seront au rendez-vous les 23 et 24 juillet.

Il s’agit du premier festival international de deejaying d’envergure en Guadeloupe. Créé en 2005 avec la participation de 5 000 festivaliers, le All Day In Music Festival n’a cessé d’évoluer et de grandir. Pour cette nouvelle édition placée sous le signe de la renaissance suite à deux années d’interruption causées par le Covid, le festival est de retour sur la plage des Alizés au Moule. Près d’une trentaine d’artistes et de deejays confondus venus de la Caraïbe mais aussi au-delà de…



France-Antilles Guadeloupe

777 mots – 18.07.2022