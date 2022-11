La 81e édition de la Course du souvenir est encore annulée

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

ATHLETISME.

F.G.

La 80e édition avait été l’affaire, en 2019, de l’AC Saléen. • F.B.

Sur fond de polémiques, l’annonce officielle de l’annulation de la Course du Souvenir a été faite mardi dernier à l’occasion d’une réunion du comité directeur de la Ligue. Plus que le fond, la forme de cette décision a été diversement appréciée par les présidents de club.

Le 18 décembre prochain, soit le dernier dimanche

avant les fêtes de fin d’année, devait se dérouler la Course du

Souvenir. Cette course sur route de 9 étapes, entre Saint-Pierre et

Fort-de-France, marque le rattachement de la Martinique à la France

depuis 1935. Depuis le début des années 2000, la principale

innovation a été l’arrivée des femmes dans cette épreuve, puis aux

équipes d’entreprises. Une 81e édition de cette course historique

aura-t-elle lieu ? En effet, la dernière édition s’était déroulée

en 2019, remportée par l’AC Saléen, les deux dernières étant

annulées en raison de la crise sanitaire. Selon certains

présidents, ils ont appris l’annulation de l’épreuv