« La ballade de Leila Khâne » soir et matin au théâtre municipal de Fort-de-France

Clo.M.

La ballade de Khâne au théâtre municipal de Fort-de-France.

Le théâtre municipal foyalais propose de découvrir la première création de la compagnie Kuumba. La Ballade de Leila Khâne entraîne les spectateurs dans une traversée d’un continent à l’autre.

La pièce jouée ce jeudi, vendredi et samedi à Fort-de-France est tirée du livre La Ballade de Leila Khâne d’Alfred Alexandre. Anne-Alex Psyché, qui dirige la compagnie Kuumba, s’en explique : ” Leïla nomme l’absence et raconte la légende qui fait de l’amour, une île et qui évite donc aux amants la mort et la folie. Leila dit l’exil. Dès les premières phrases du livre, j’ai été séduite. J’ai aimé l’écriture de l’auteur. On sent le ressac des vagues, on suit le mouvement. C’est un texte fort et poétique qui m’a tout simplement happée. “

Anne-Alex, la metteuse en scène, a été accompagnée dans sa création par le comédien et metteur en scène José Exélis.

√ Article complet à lire ce jeudi 27 octobre dans France-Antilles.

> La Ballade de Leila Khâne au théâtre municipal de Fort-de-France (ex-mairie) : jeudi 27 et samedi 29 octobre à 19h30 + vendredi 28 à 9 heures / Tarif : 23 euros

Contacts : 0596.59.43.29 ou 0696.22.07.27