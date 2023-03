La Bourse Paille, 3e édition, veut continuer de faire briller le génie martiniquais

Julien Philipakis [email protected]

L’équipe de La Bourse Paille. • JULIEN PHILIPAKIS

Vendredi dernier à Lakoudigital, à Fort-de-France, la 3e édition de La Bourse Paille a été officiellement lancée. L’équipe organisatrice a présenté les contours et le calendrier de cette édition 2023.

Avec sa 3e édition, La Bourse Paille veut

continuer de faire briller le génie martiniquais. Lancé par

l’artiste Yoni Alpha, dit Paille, en 2021, ce dispositif original

vise à accompagner tout Martiniquais ayant une idée ou un projet

structuré, documenté et économiquement bénéfique à la Martinique.

Persuadée que la réussite peut se faire en Martinique, La Bourse

Paille veut aider le génie martiniquais à émerger et à exister

durablement. C’est un accompagnement sur le long terme et une boîte

à outils de l’entrepreneur. Le grand gagnant remportera un chèque

de 10 000€ plus des accompagnements et services pour accélérer le

lancement de son projet. Le deuxième et le troisième lauréat

gagneront aussi des accompagnements et services. « La société

martiniquaise m’a beaucoup aidé et je veux donner en retour. La 2e

édition de La Bourse Paille a dépassé nos attentes. Nous sommes

conscients de la grande générosité et de l’effort général qui s’est

mis en place pour étreindre ce succès commun. Nous savons aussi que

nous sommes trop bien lancés pour nous arrêter maintenant ! Nous

sommes pleins d’espoir pour cette nouvelle édition », a clamé

le porteur du dispositif, heureux de lancer cette 3e édition.

« On a des retours positifs qui font que…