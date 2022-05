« La charge mentale est une question d’éducation, nous sommes pétris d’éducation patriarcale »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

George Arnaud, co-fondatrice de l’association Culture Égalité

Alors que la fête des mères a lieu ce dimanche 29 mai, France-Antilles s’est intéressé à la question de la charge mentale qui pèse plus lourd pour les femmes que pour leur conjoint. Théorisé par la chercheuse canadienne Nicole Brais, de l’université de Laval au Québec, ce concept représente le « travail de gestion, d’organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence ». George Arnaud, féministe martiniquaise et co-fondatrice de l’association Culture Égalité, a évoqué pour nous le système patriarcal à qui l’on doit ce concept, le mythe de la femme potomitan « pour renforcer le pouvoir des hommes » ou encore la nécessité d’avoir un véritable plan pour déconstruire les stéréotypes et parvenir à un projet de société basé sur l’égalité.

En Martinique, on parle de « fanm potomitan », de « fanm doubout ». Ces expressions ancrent-elles encore davantage la charge mentale chez les mères martiniquaises ? La charge mentale existe pour toutes les femmes du monde, ce n’est pas spécifique à la Martinique, mais c’est vrai qu’elle est peut-être un peu plus lourde ici. Le concept de femme potomitan est un mythe qui a été simplement développé pour renforcer le pouvoir des hommes. C’est soi-disant une manière de valoriser les femmes, de…



