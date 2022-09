La CMA-CGM agrandit sa flotte avec 7 nouveaux navires au biogaz

Rédaction web

Jeudi 22 Septembre 2022 – 13h43

La groupe CMA-CGM annonce la commande de sept nouveaux navires propulsés au biogaz pour desservir les antilles françaises.

Durant son déplacement en Martinique et en Guadeloupe, Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA-CGM, géant du transport maritime, a annoncé le déploiement de 7 nouveaux porte-conteneurs propulsés au biogaz pour renforcer et moderniser la desserte des Antilles françaises. Ils seront livrés progressivement à partir de 2024 et on compte parmi eux 4 navires de 7 300 EVP et 3 navires de 7 900 EVP, avec 1 385 prises Reefer chacun. Afin d’accueillir ces navires de plus grande capacité, le Groupe CMA CGM accompagnera la modernisation et l’augmentation des capacités des grands ports maritimes de Guadeloupe et de Martinique, et l’agrandissement des quais. Véritables hubs de la Caraïbe et de l’Amérique du Sud, Fort de France et Pointe à Pitre seront le point de départ du trafic de transbordement vers la Guyane, Saint Martin, Saint Barthélémy et le Nord Est du Brésil.

Ces mesures rentrent dans le cadre de l’objectif zéro carbone du groupe, fixé en 2050. La desserte de la Martinique et de la Guadeloupe pour les importations se trouvera améliorée par le renouvellement de cette flotte maritime.

