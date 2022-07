La commune, symbole de la montée des eaux qui ronge le littoral

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Prêcheur

« Peut-être qu’à la prochaine houle, ces gens-là seront obligés de laisser leur maison », soupire Jean-Guy Gabriel, marin pêcheur au Prêcheur, symbole de la menace pressante de la montée des eaux chez nous. Reportage.

Dans le quartier de la Charmeuse, les dernières houles ont détruit l’en- rochement érigé par l’homme pour protéger les habitations et retarder le plus possible l’arrivée de la mer. Le phénomène naturel s’est accéléré : le niveau de la mer s’élève en moyenne de 3,5 mm par an en Martinique, selon les derniers chiffres du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), contre 2,5 mm il y a une dizaine d’années. « A l’horizon 2090-2100, la…