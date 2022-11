La Ginga se défait de la New Team

Futsal. championnat Ormat Futsal. 5e journée

Par Romain MATTIO

Luidgi Mausse, une nouvelle fois rayonnant avec deux buts et une passe décisive a été élu homme du match. • HARRY DAMAS

Les Canaliens poursuivent leur excellent début de saison grâce à un trionphe conquis de haute lutte (6-5) contre la New Team vendredi à Basse-Terre. Dans les autres matchs de la journée, le FC3M semble prendre goût à la victoire, le FAX est toujours invaincu et Dawbo renoue avec le succès.

Bien aidée par un Luidgi Mausse encore en grande

forme, la Ginga a pris le meilleur sur la New Team dans un match

disputé. Les deux équipes ont répondu coup pour coup d’entrée de

match. 1-1. Puis l’inévitable Mausse donne l’avantage aux siens,

2-1, ensuite il effectue un pressing sur un joueur de la New Team

qui relance dans l’axe, un Canalien est là pour intercepter le

ballon et fusiller le gardien. 3-1. Mausse toujours se retrouve à

la finition d’une contre-attaque. 4 à 2 à la pause. Mais la New

Team revient déterminée des vestiaires et marque deux buts pour

égaliser à 4-4. À deux minutes du terme de la rencontre, Seymour

marque contre son camp et permet aux Canaliens de repasser devant,

5-4 puis 6-4 quelques secondes plus tard. La New Team va réduire le

score à 6-5 par Coquin à 45 seco