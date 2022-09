La Guadeloupe en vigilance jaune, Les autorités préfectorales ont pllacé la Guadeloupe en vigilance jaune pour fortes pluies et orages jusqu’à lundi matin 6 heures.

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les autorités préfectorales ont pllacé la Guadeloupe en vigilance jaune pour fortes pluies et orages jusqu’à lundi matin 6 heures.

Le phénomène pluvieux qui a débuté vendredi s’éloigne et est situé depuis 17 heures à plus de 300 km au nor douest de Saint-Martin et s’éloigne de nous. Cependant la Guadeloupe est encore en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Les vents sont de 80 km/h avec des rafales de 130 km/h.

Prévisions

Des clusters orageux ont tendance à remonter sur nos côtes en soirée et début de nuit avec ce risque de stagner en certains points de notre relief et de s’étendre au reste de l’archipel. La plus grande prudence est maintenue sur les zones inondables et le relief, sans oublier le risque de foudroiement. Une accalmie est ensuite attendue en cours de nuit suivante.A noter que des rafales de 50 à 60 km/h sont possibles au passage des plus fortes averses. Attention donc aux cumuls de pluies par endroit et au risque de foudroiement.

Données observées

Sur notre réseau de pluviomètres nous avons enregistré 24 mm sur Sainte-Rose Viard dont 22 mm en 1 heure.

Mesures individuelles de comportement préconisées par la préfecture :

Informez-vous de la situation météorologique et soyez particulièrement prudents :- si vous devez pratiquer des sports à risque en extérieur,- si vos activités de plein air sont situées dans une zone exposée, sur terre, notamment en montagne, près des cours d’eau, comme en mer aussi,- si vous devez circuler dans des zones inondables (franchissement de gués ou de passages bas encaissés),- en cas d’orage : évitez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques. Ne vous abritez pas dans une zone boisée, tout près de pylônes ou poteaux.