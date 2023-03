“La Guadeloupe ne peut plus être un territoire de non-lieu”

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Interview

Propos recueillis par Marie VANDEWOESTYNE ([email protected])

Fatia Alcabelard et Christophe Sinnan, fille et beau-fils de Claude Jean-Pierre. • MARIE VANDEWOESTYNE

Dans près de 90% des cas, les réquisitions du procureur sont suivies par les juges d’instructions. Fatia Alcabelard et Christophe Sinnan comptent bien inverser cette tendance. Arrivés en Guadeloupe avec la volonté de sensibiliser les guadeloupéens, ils dénoncent la certaine omerta lorsque les affaires judiciaires touchent les forces de l’ordre.

Vous êtes arrivés mercredi, quel est votre

objectif en venant en Guadeloupe ?

F.A : Aujourd’hui c’est un retour aux sources et

notre but est de remobiliser la population. Depuis le début de

notre combat en décembre 2020 on a eu beaucoup de soutiens,

d’associations culturelles et syndicales, de la population,

d’artistes locaux et d’anonymes. C’était important pour nous de ne

pas rester à distance de tout ça.

C.S : Nous arrivons à un tournant de la procédure

avec la réquisition de non-lieu demandée par le procureur de la

République, c’est pour nous le moment de continuer à sensibiliser

plus que jamais sur place la population, les associations et les

organisation politiques. On sait qu’à 90%, les réquisitions du

procureur sont suivies par les juges d’instructions et on tient à

inverser cette tendance et à ce que le procès ait lieu.

Est-ce que la distance complique les choses

?

F.A : C’est compliqué, oui ! Car nous traversons

des épreuves difficiles au niveau psychologique et au niveau

familial. Nous sommes séparés de notre famille et mon papa était un

repère pour moi ici. D’être loin de tout le monde c’est compliqué à

gérer. La procédure judiciaire était aussi parfois compliquée à

gérer depuis Paris, surtout que l’ancienne juge d’instruction en

place nous avait suspendus l’accès au dossier. On pouvait avoir

accès aux pièces du dossier uniquement en présence de nos avocats.

Ce qui veut dire un déplacement depuis l’Hexagone donc c’était

compliqué pour nous.

Cette mobilisation à la fois populaire, des

parlementaires et personnalités publiques, peut-elle faire pression

sur le juge pour que le procès ait lieu ?

C.S : Oui nous sommes sûrs qu’à partir du moment

où il y a les parlementaires guadeloupéens qui parlent d’une seule

et unique voix, des députés de la France…