La Guadeloupe passe en vigilance jaune pour fortes pluies

Meteo

Dimanche 9 Octobre 2022 – 01h35

Ce dimanche, particulièrement dans l’après-midi et dans la nuit, la Guadeloupe risque d’être copieusement arrosée. La Basse-Terre et l’est de la Grande-Terre sont principalement concernées.

D’après les services de meteo France, une masse d’air chaude humide et très instable remonte par le sud-est et rencontre des conditions favorables favorisant des orages intenses par endroit. Conséquence : ce dimanche, le temps se dégrade vite avec de nombreux nuages menaçants provoquant des orages. Les averses peuvent ainsi être importantes par endroit surtout en zone Basse-Terre ainsi que sur l’Est de la Grande-Terre. Quelques accalmies se manifesteront en cours de matinée avant une reprise des pluies et averses cette après-midi et aussi la majorité de la nuit prochaine. Des cumuls de pluie sont possibles par endroit et surtout sur la durée entre 50 et 100 mm en 6 heures.

Le risque de foudroiement est aussi très présent. La prudence est donc de rigueur à tout niveau. De bonnes averses orageuses se déclenchées durant la nuit. Bien entendu, les sorties en montagne sont fortement déconseillées.