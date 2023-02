La Guyane : un chiffre d’homicides volontaires record, des violences sexuelles en augmentation comme le vol avec armes et le nombre de trafics de stupéfiants atteint des sommets Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

La Guyane est le territoire français le plus touché par le nombre d’homicides en 2022 avec un record de meurtres jamais atteint : 46 à notre décompte l’année dernière contre 31 l’année précédente. Selon les premiers chiffres 2022, du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), un service du ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, on remarque que la Guyane est également en tête sur les violences sexuelles, les vols avec arme et le nombre de mis en cause pour trafic de stupéfiants. C’est extra, c’est wap… Avec 46 tués l’an dernier, la Guyane atteint un record inédit et peu…