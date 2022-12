La JTR renverse la situation en fin de match

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Handball. Championnat Excellence hommes et femmes. 11e journée

L’équipe victorieuse de la JTR. • D.D

JTR et Infini se rencontraient samedi soir au gymnase de Saint-François. Si la JTR, équipe expérimentée, joue les tous premiers rôles avec 6 victoires et 1 défaite, l’Infini en est à sa première année, découvre ce championnat et compte 2 victoires pour 3 défaites.