La juge Roselyne Laupénie est dessaisie de l’affaire Alicia Faye ! Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

Coup de théâtre dans l’affaire du meurtre d’Alicia Faye, la juge d’instruction Roselyne Laupénie a été dessaisie de l’affaire par la Chambre de l’instruction dans son arrêt du 7 février rendu à la suite d’une requête de l’avocat de la famille Me Michaël Beulque. Le Parisien l’a annoncé ce matin, nous l’avons vérifié. A titre liminaire, la Cour constate qu’à la date de l’examen de la requête de Me Beulque, les demandes d’actes de l’avocat des parties civiles, pour l’immense majorité des demandes de confrontations entre mis en examen plus une recherche d’un certain Soares Souza Webderson dit « Pingu » et…