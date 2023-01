La légende à travers leurs yeux

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Melvyn Zamy

[email protected]

Le Brésilien était l’attraction du match opposant son club, Santos et la sélection de Martinique. • ARCHIVES FRANCE-ANTILLES

Respectivement joueurs de la sélection de Martinique, ou encore futur journaliste, Marcel Aurélia, Michel Mamès et Jean-Claude Bertrand ont été bercés par les exploits de Pelé. Si les deux premiers ont eu le grand honneur de l’affronter au stade Louis-Achille en 1971, le troisième, lui, a assisté au match… mais pas depuis les tribunes.

28 janvier 1971 : une date gravée dans les

souvenirs de nombreux Martiniquais. Sous fond de crise et de

rébellion, la venue du Roi Pelé n’a certainement laissé personne

indifférent. A commencer par ceux qui l’ont vu… de très près.

Marcel Aurélia, (72 ans) l’un des plus beaux talents du football

martiniquais des années 1960 à 1980, y était. Joueur du New-Club de

Petit-Bourg à l’époque, sur la pelouse du stade Louis Achille,

l’ailier gauche rapide et technique, peut se targuer d’avoir été le

seul buteur martiniquais lors de l’affiche opposant la sélection

martiniquaise au Santos de Pelé. « Quand nous avons

appris cela par la ligue, nous étions très contents, évidemment. De

plus, c’était six mois après qu’il ait gagné sa coupe du monde 70,

la plus belle que nous ayons eu. Il s’agissait là, d’affronter un

Pelé en pleine forme. »

De l’excitation, mais aucune crainte à avoir pour

Marcel Aurélia. Ses coéquipiers et lui avaient déjà pour habitude

de rencontrer des équipes extérieures et professionnelles.

« Nous avons affronté plusieurs équipes professionnelles,

telles que des formations anglaises, une équipe de Rio. Cela ne

faisait pas grand bruit comme face à Santos, c’est sûr. Là, les

gens se déplaçaient parce qu’il s’agissait…