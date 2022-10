La Martinique de retour en vigilance Jaune pour « fortes pluies et orages »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mardi 4 Octobre 2022 – 17h16

Notre île est de nouveau en vigilance jaune ce mardi 4 octobre, à l’approche d’une onde tropicale, indique Météo-France, dans son bulletin de 16h36.

Une nouvelle vigilance Jaune pour « fortes pluies et orages ». Une masse d’air demeure humide et potentiellement instable, de plus une forte onde tropicale circule sur l’arc antillais., indique Météo-France, dans son bulletin de 16h36.

Cette onde possède une forte probabilité d’évoluer en phénomène cyclonique sur l’extrême sud des Petites Antilles.

Il n’y a pas de menace cyclonique pour les Antilles Françaises, mais cette situation provoque une dégradation des conditions météorologiques sur la Martinique.

Amélioration mercredi après-midi

A l’approche de l’onde tropicale active, les averses deviennent plus vigoureuses et localement orageuses à partir de la fin de soirée, et surtout au fil de la nuit. Demain mercredi, ce risque de fortes précipitations perdure plus particulièrement le matin.

Des cumuls de 30 à 50 mm sont attendues en quelques heures, sur des sols déjà saturés.

De plus, le vent se renforce brusquement à proximité des plus fortes averses, atteignant 70 à 80 km/h.

Une amélioration se dessine mercredi en fin d’après-midi.