La Martinique maintenue en vigilance Jaune en raison du passage d’une onde tropicale

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction Web

Jeudi 25 Août 2022 – 08h32

Notre île est maintenue en vigilance jaune ce jeudi 25 août, indique Météo-France, dans son bulletin de 05h47, en raison du passage d’une onde tropicale.

La Martinique est en vigilance jaune pour « fortes pluies et orages » à cause du passage d’une onde tropicale active. Elle intéresse actuellement les Petites Antilles et se déplace lentement vers la mer des Caraïbes en donnant des averses parfois intenses et orageuses. Le temps sera perturbé aujourd’hui et les cumuls de pluie pourront atteindre 50mm en 3 heures selon les prévisions.

Une accalmie temporaire est prévue en fin de journée et en soirée où les averses deviendront de faible intensité et se raréfieront. En fin de nuit, il est prévu un regain d’intensité.

Un nouveau bulletin sera publié ce vendredi 26 août vers 17h.

La fin de l’événement est prévue au vendredi 26 août en fin de journée.