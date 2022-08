La Martinique placée en vigilance Jaune : Une onde tropicale en approche

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mercredi 24 Août 2022 – 17h16

Notre île est placée en vigilance jaune ce mercredi 24 août, indique Météo-France, dans son bulletin de 16h54, en raison du passage d’une onde tropicale.

La Martinique est en vigilance jaune pour « fortes pluies et orages » à cause du passage d’une onde tropicale active. Celle-ci est « aux portes des Petites Antilles et intéressera particulièrement notre territoire à partir de la première partie de la nuit. De premiers passages pluvieux sont attendus en soirée, c’est à partir du milieu de la nuit que les fortes averses feront leur apparition et de rien diront plus fréquentes. Elles sont d’intensité modérée à localement forte et parfois accompagnées d’orage.

Météo-France prévoit des cumuls de pluie pouvant atteindre 50mm en 3 heures.

Une accalmie pluvieuse est prévue entre la fin de journée de jeudi et le milieu de nuit de jeudi 25 à vendredi 26 août.

Un nouveau bulletin sera publié ce jeudi 25 août vers 06h.

La fin de l’événement est prévue au vendredi 26 août en fin de journée.