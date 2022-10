La nouvelle campagne pour la banane est lancée dans l’Hexagone

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La banane de Guadeloupe et Martinique s’affiche jusqu’au 11 octobre dans les boulangeries de l’Hexagone.

« Banane Française et fière de l’être ». La banane de Guadeloupe et Martinique fait sa pub dans les boulangeries de l’Hexagone. Du 4 au 11 octobre, les affiches grand format seront visibles dans les villes d’Amiens, Angers, Bordeaux, Brest, Caen, Dunkerque, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Nantes, Paris et la région parisienne, Orléans, Rennes, Rouen et Tours. Elles seront encore sur les abribus a? Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Paris.

Pour accompagner cette communication, une opération clin d’œil au visuel de la campagne est mise en place a? Paris dans certaines boulangeries des 14e?me et 15e?me arrondissements : tout client qui présentera son sac a? pain aux couleurs de la campagne repartira avec une main de Bananes. Le budget de cette campagne n’a pas été& communiqué.

