La qualification attendra pour les demi-finales retours de la Coupe Vyv

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Football. Coupe Vyv. Demi-finales retours

Mercredi soir, à Petit-canal, le match retour de la Coupe Viv entre le Phare et la Jeunesse Évolution n’est pas à aller à son terme après l’extinction d’un pylône électrique.

Après un match nul 0 – 0 au match aller, Canaliens et Abymiens s’affrontaient pour une place en finale. Et ce sont les Abymiens qui ouvrent le score dès la 5e grâce à une frappe somptueuse de Jérémy Sennoaj qu’il place hors de portée du gardien canalien (0 – 1). Mais cet avantage est de courte durée car quatre minutes plus tard, Bordelai marche sur le ballon et se le fait subtiliser par Geolier qui sert Flason. La défense de la Jeunesse surprise par la perte de ballon est en retard et ne peut…