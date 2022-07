La rectrice a donné le coup d’envoi du brevet au collège Satineau à Baie-Mahault

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

éducation

Hier matin, l’ambiance était très détendue au collège Maurice Satineau où la rectrice Christine Gangloff-Ziegler s’était rendue pour officiellement débuter les épreuves du Diplôme national du brevet.

C’est à 8 heures que l’établissement a commencé véritablement à prendre vie. Elèves des classes de troisième et enseignants avaient le visage détendu et relativement souriant. à la question « comment vous sentez-vous ce matin ? » un jeune garçon répond en tendant le pouce : « Détendu ! ». « Pas stressé du tout », a ajouté un autre. Séphora, âgée de 15 ans explique : « Je suis assez posée et calme. Le brevet me servira à m’évaluer, à valider les acquis jusqu’à aujourd’hui. » Pour Elgi, ce…