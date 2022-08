La rectrice d’académie de Guadeloupe, Christine Gangloff-Ziegler, avait convié hier lundi les personnels d’encadrement et d’inspection à l’amphithéâtre Lepointe à l’université des Antilles à Fouillole.

Hier lundi, l’amphithéâtre Lepointe à l’université des Antilles était rempli. Et pour cause, c’était jour de rentrée pour les chefs d’établissement et les personnels d’inspection, mais aussi les directeurs d’école et les personnels du rectorat. Ils étaient beaux comme des sous neufs et avaient revêtu pour la plupart leur habit de rentrée. Dans deux jours, les vagues d’élèves vont déferler dans les écoles, les collèges et lycées et il faut être prêt à les accueillir. Les rentrées se…