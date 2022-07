La Région Guadeloupe signe une convention Chèque-Expert avec l’ordre des experts comptables

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Mardi 12 Juillet 2022 – 12h22

La Région Guadeloupe s’est associé à l’Ordre des experts comptables de la Guadeloupe pour déployer le chèque-expert Région Guadeloupe, dont l’objectif est de soutenir les petites entreprises guadeloupéennes en mettant à leur disposition de façon gracieuse un expert comptable pour traiter de leurs problématiques.

La signature s’est faite en présnce du président du conseil régional Monsieur Ary Chalus et de la présidente de l’ordre des Experts comptables Madame Dominique Maugenne,

Accompagner 100 entreprises

Dans le contexte de crise sociale et sanitaire, le Conseil Régional de la Guadeloupe et l’Ordre des experts-comptables de la Guadeloupe ont décidé de formaliser une convention visant à accompagner 100 entreprises rencontrant des difficultés liées à la crise sanitaire entre autres.Que contient cette convention?Toute entreprise ayant moins de 10 salariés, n’excédant pas un chiffre d’affaires de 700 000 euros et ne disposant pas d’expert-comptable pourra faire appel aux conseils et à l’appui technique d’un expert-comptable dans le but de se développer ou de se restructurer en bénéficiant du chèque expert – Région Guadeloupe.L’objectif pour la collectivité régionale est de garantir la relance de l’activité, ou d’accompagner l’entreprise vers des solutions plus adaptées à son développement.