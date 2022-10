La Relève Lamentinoise s’impose

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FUTSAL. Régional 1 – Troisième journée

Les rouge et noir, de la Relève Lamentinoise ont su gérer et la partie et la FAM, en dépit d’un but encaissé dès l’entame. • MATHURIN MAYOULIKA

La Relève Lamentinoise a fait valoir son statut de champion face à la Futsal Académie Martinique. Le LAC 212, détenteur du Trophée des Champions s’est fait surprendre par la formation du FC Floréal. Le Kosmos et Casablanca ont inscrit chacun huit buts face à leur adversaire respectif, l’Eveil de Carabin et le Power Futsal Mada. La rencontre FC Saléen – GIF a été reportée.