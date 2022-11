La santé au premier plan du Conseil National de la Refondation durant onze jours

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Medecin • SHUTTERSTOCK

Lancé par le Président de la République le 8 septembre dernier, le Conseil National de la Refondation vise à trouver des solutions afin de répondre aux différents besoins des territoires.

Déployé par l’Agence Régionale de Santé de la Martinique (ARS) et le Conseil Territorial en Santé (CTS), le volet du Conseil National de la Refondation (CNR) consacré à la santé se déclinera à travers quatre ateliers de concertation, qui se dérouleront du 28 novembre au 08 décembre en Martinique. L’objectif de ces différentes réunions est de recueillir des propositions pour améliorer le système de santé Français (et Martiniquais) « formuler des pistes d’actions concrètes » pour construire ensemble des solutions nouvelles. Les idées et suggestions d’évolutions qui auront été discutées seront par la suite portées à la connaissance du Ministère des solidarités et de la santé.

Dans ce cadre, 4 ateliers participatifs ouverts à tous seront organisés pour réfléchir sur l’avenir du système de santé en Martinique.

Calendrier CNR volet santé

• ARS

L’inscription pour participer à ces ateliers se déroule ici.

A l’issue de ces échanges, une restitution régionale des concertations se tiendra le vendredi 16 décembre, à l’IMS au Lamentin.