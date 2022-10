La seule armurerie de l’île contrôlée ce matin

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Au sein du magasin, quelques clients s’interrogent, des vendeurs paraissent aussi surpris. La présence d’une délégation de la police nationale, accompagnée de membres de la préfecture, ne passe pas inaperçue dans les allées d’Intersport Dillon.

En réalité, les fonctionnaires, comme ils le font régulièrement, sont venus contrôler la seule armurerie de l’île, présente dans le magasin depuis une trentaine d’année.

Une opération habituelle, qui ne surprend pas Manuel Girier, le directeur. « C’est un contrôle administratif, nous ne sommes pas surpris. Notre enseigne s’est engagée à vendre des armes. L’AFCI (Ndlr : autorisation de vendre des armes) nous a été délivrée par le ministère. C’est normal qu’on vérifie si on respecte les règles ».

Vérifications administratives

Sous la houlette d’une agente de la préfecture en charge du respect de la législation sur les armes, l’équipe de contrôle vérifie les documents administratifs, si la déclaration du nombre d’armes correspond bien au stock réel, la sécurité du bâtiment, de l’armurerie elle-même…

Bien que régulier, ce contrôle intervient, cette fois-ci, dans un cadre particulier, quelques jours après les annonces du ministre de l’intérieur à la Martinique et l’arrêté préfectoral interdisant la vente d’armes de catégorie C et D au grand public. Une mesure, parmi d’autres, censée ralentir les phénomènes de violences observés depuis le début de l’année (23 homicides et de nombreuses tentatives).

« Fin juillet, un premier arrêté du préfet avait déjà interdit la vente de pistolet d’alarme », décrit Cédric, le responsable du rayon. Le nouvel arrêté renforce encore la législation. Avant, on pouvait vendre des Gomm Cogne (pistolets qui tirent des balles en caoutchouc) avec un simple certificat médical.

240 chasseurs en règle

Désormais, seuls les chasseurs en règle ou les tireurs sportifs sont habilités à acheter des armes de catégorie C et D. « C’est plutôt une bonne mesure, confie un policier. On sait que les armes de catégorie D sont trafiquées par certains pour devenir des armes létales. Elles entrent alors dans la catégorie B et on les retrouve souvent dans des affaires ».

Depuis février dernier, les chasseurs ont aussi l’obligation d’être inscrit dans le fichier numérique SIA (Système d’information sur les armes). Ils ont jusqu’à la fin d’année pour se mettre en règle.

À ce jour, seuls 240 d’entre eux (sur 1300 licenciés et 1800 chasseurs estimés) ont effectué cette démarche. « On est en retard », reconnaît madame Caloc, de la préfecture. Dès janvier 2023, ce sera aux tireurs d’effectuer les mêmes formalités. Faute de quoi, en vertu de l’arrêté préfectoral pris ce lundi pour 6 mois, ceux qui ne sont pas en règle doivent aussi restituer leurs armes.